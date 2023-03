Ecco il concime che abbatte del 99% le emissioni di metano dal liquame del bestiame

Un nuovo studio pubblicato sulla rivista Waste Management presenta un potenziale metodo innovativo ed efficace per ridurre le emissioni di metano causate dal liquame del bestiame. I ricercatori dell’Università di Bonn, in collaborazione con il produttore di fertilizzanti SF-Soepenberg GmbH, hanno testato l’efficacia della calciocianamide, una sostanza chimica ampiamente utilizzata in agricoltura per colture agricole, frutticole e di riso, nel sopprimere la degradazione del liquame e la sua conversione in metano.

Fino a 99% di emissioni in meno

L’aggiunta di calciocianamide al liquame ha mostrato di arrestare quasi completamente la produzione di metano, con una riduzione delle emissioni pari al 99%. L’effetto è durato per l’intera durata dell’esperimento di sei mesi, il che è importante dato che il liquame viene immagazzinato fino all’inizio della successiva stagione di crescita e poi utilizzato come fertilizzante sui campi. Durante il periodo di immagazzinamento, il liquame viene scomposto da batteri e funghi, rilasciando metano. La calciocianamide interrompe questa catena di trasformazioni chimiche, impedendo la degradazione microbica degli acidi grassi a catena corta, un intermedio nella catena, e la loro conversione in metano.

Ci sono anche altri vantaggi

Inoltre, l’aggiunta di calciocianamide sembra avere anche altri vantaggi, tra cui l’arricchimento del liquame di azoto e l’impedimento della formazione di strati galleggianti che ostacolano lo scambio di gas. Inoltre, il metodo sembra influire sul rilascio di ammoniaca, un gas tossico che può essere convertito in pericolosi gas serra.

Il problema inquinamento è serio

Le emissioni di metano causate dal bestiame rappresentano una quota significativa delle emissioni di gas serra di origine antropica, con effetti negativi sul clima. La calciocianamide potrebbe rappresentare una svolta importante per ridurre queste emissioni, fornendo un metodo semplice ed economico per ridurre l’inquinamento causato dal liquame del bestiame. Tuttavia, ulteriori ricerche sono necessarie per confermare l’efficacia della calciocianamide sulla riduzione delle emissioni di ammoniaca a lungo termine.