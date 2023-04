Ecco come sarà il nuovo Foro Boario di Ragusa. Consegnati i lavori. FOTO

Trasformare e riqualificare il Foro Boario di Ragusa affinchè, così, possa essere in grado di accogliere grandi eventi e fiere. E non solo agricole. Stamani sono stati consegnati i lavori che prevedono due blocchi d’interventi.

I lavori del primo blocco, dal valore di 800.000 €, comprendono, tra le altre cose, la riqualificazione delle tettoie, del verde, dei parcheggi.

I LAVORI DEL FORO BOARIO



In particolare, la rimozione e sostituzione della copertura esistente in cemento-amianto delle stalle, demolizioni del manufatto e dello scaricatore in calcestruzzo per consentire il collegamento tra le aree espositive e del portale ingresso visitatori, accorpamento delle pensiline per garantirne l’utilizzo in modo unitario, manutenzione delle aree destinate a parcheggio, pavimentazione stradale e piantumazione di alberi e cespugli fioriti.

Il secondo blocco, per il quale il Comune di Ragusa ha intercettato uno specifico finanziamento Pnrr da circa 7 milioni di euro, prevede la realizzazione dei nuovi volumi, tra cui un padiglione polifunzionale, percorsi coperti, tribune, aree espositive verdi, nuovi locali, aree dedicate alla sanificazione di mezzi e animali, parcheggi.