Eccellenza serie B, Vittoria e Modica sconfitte perdono la testa della classifica

Prima battuta d’arresto per il Vittoria nel campionato di Eccellenza siciliano, girone B. la squadra del nuovo allenatore Renato Mancini torna con una sconfitta da Gioiosa. Un gol di Franzino al 59’ è bastato alla squadra di casa per ottenere i tre punti che velgono un importante basta alla squadra di casa per ottenere i tre punti.

Il Vittoria perde la testa della classifica, così come il Modica, sconfitto a Milazzo. La trasferta tirrenica diventa quindi disastrosa per le due squadre iblee, che segnano una battuta d’arresto e lasciano la testa della classifica, dove ora si trova da solo il Milazzo. È la prima sconfitta stagionale per il Vittoria, imbattuto sotto la guida dell’ex allenatore Danilo Rufini ed è la prima sconfitta anche per il Modica, arrivata per entrambe alla decima giornata di campionato.

Nel prossimo turno di campionato il Vittoria ospiterà proprio la capolista Milazzo, una gara forse già decisiva, uno scontro al vertice che potrà dire molto sulle prospettive di questo campionato. Anche il Modica di Pasquale Ferrara tornerà tra le mura amiche, ospitando la Leonfortese, squadra di mezza classifica.

