Eccellenza B, volano Modica e Milazzo. Il Vittoria vince tiene il passo

Modica e Milazzo volano a sirene spiegate verso la promozione. I mamertini e i tigrotti della Città della Contea si contenderanno fino alla fine il successo nel campionato di Eccellenza, girone B siciliano. Alle loro spalle, c’è il Vittoria, che oggi ha battuto in casa la Leonzio e continua a mantenere invariata la distanza dalla vetta-. Mancano tre giornate alla conclusione del torneo e tutto sembra deciso. A meno di sorprese, a vincere sarà una tra Modica e Milazzo. Se arriveranno pari alla meta (Il Milazzo è in vantaggio nella classifica avulsa) sarà uno scontro diretto a decidere chi sarà promosso in serie D.

Il Vittoria, con tre lunghezze di distanza, vede allontanarsi sempre più la possibilità di rientrare in gioco. A meno di sorprese, i biancorossi disputeranno i play off insieme a Nebros e Città di Avola e a una tra Modica e Milazzo. Ma nel calcio si sa le sorprese sono sempre dietro l’angolo. Nei tre turni che restano c’è ancora uno scontro diretto tra le prime della classe, con l’Avola che giocherà in casa del Milazzo.

La cronaca di poggi ci consegna il successo del Modica nello scontro diretto contro l’Avola. Il risultato finale è di 2-1 con gol di Noto e Cacciola per il Modica e Diop per il Città di Avola. Il Vittoria ha vinto in casa per due a zero contro la Leonzio, con un gol siglati da Lucarelli ed Esposito, tutti nel primo tempo.

