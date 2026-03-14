E venne il giorno decisivo: il Modica a un soffio dalla promozione in serie D gioca in trasferta a Lentini

Domani potrebbe essere il giorno giusto. Il grande giorno che il Modica attende da troppo tempo. La squadra rossoblu gioca in trasferta a Lentini per la partita che potrebbe diventare decisiva per la vittoria nel campionato. Se dovesse vincere il Modica metterebbe al sicuro il risultato e con 13 punti di vantaggio sulla seconda (il Vittoria) conquisterebbe la tanto agognata promozione in serie D.

Il condizionale è d’obbligo perché tutto dipende dai risultati concomitanti ma prima di tutto dal risultato dello stesso Modica. Dovesse vincere, gli altri risultati diventerebbero ininfluenti.

Il Vittoria gioca in trasferta a Palazzolo. La gara di domenica scorsa contro la Polisportiva Gioiosa non è stata omologata a causa del ricorso presentato dagli ospiti. La decisione è stata rimessa al giudice sportivo che potrebbe decidere tra una decina di giorni, ma se non ci saranno novità il Vittoria dovrebbe avere attribuita la gara a tavolino per tre a zero perché la squadra ospite è rimasta in campo solo un minuto, con sette uomini e, dopo essere rimasta in sei per infortunio, l’arbitro ha fischiato la fine anticipata della partita, dopo appena un minuto di gioco.

Per la gara di domani il Modica ha recuperato tutti gli infortunati, tranne Maimone che è ancora in fase di recupero dall’infortunio, ma che probabilmente non rientrerà prima della fine del campionato.

Rientra Bonanno che era squalificato e Mollica che era infortunato. Tutti gli uomini sono a disposizione dell’allenatore Filippo Raciti per quello che potrebbe essere l’appuntamento decisivo. Circa 400 tifosi seguiranno la squadra a Lentini, pronti a festeggiare.

“Dopo aver inseguito il traguardo per tanto tempo non vogliamo dire nulla prima del momento decisivo – commenta il dirigente Andrea Frasca, addetto stampa della società della Contea – Aspettiamo la gara, aspettiamo il novantesimo, prima di poter commentare. Siamo a un passo dal traguardo: raggiungerlo dipende unicamente da noi. La squadra è pronta e si è allenata bene: cercheremo di portare a casa il risultato. A quel punto il risultato concomitante del Vittoria sarà ininfluente”.

Per la giornata di domani non sono stati organizzati dei festeggiamenti. Tutto rimandato al 22 marzo, quando la squadra giocherà in casa. Al “Pietro Scollo” si darà il via alla festa che tutti attendono da tre anni e che per due anni consecutivi è sfuggita solo per un soffio, con due sconfitte nella finale nazionale dei play off.

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