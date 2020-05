E' uscito il nuovo singolo della band pozzallese Samizdat: "Se cantare è una preghiera". VIDEO - Ragusa Oggi

E’ uscito il nuovo singolo della band pozzallese Samizdat: “Se cantare è una preghiera”. VIDEO

E’ online il nuovo singolo della band pozzallese dei Samizdat e si intitola “Se cantare è una preghiera”. La canzone, scritta dal cantante della band Alessandro Maiolino e arrangiata insieme ai musicisti del gruppo, è disponibile in tutti i digital stores ed è distribuita dall’etichetta internazionale Distrokid.

La band siciliana, nata a Pozzallo nel 1994, ha tradotto in musica i sentimenti di questi giorni terribili, unendo speranza, rabbia, dissenso e spiritualità.

“Dammi la forza di fare, senza troppe parole, mentre rotolo giù. In un mondo che abbiamo perso, dimmi cosa è diverso, cosa vale di più? Le parole sono eloquenti” – dice Maiolino – “colgono lo stato d’animo di migliaia di persone che si sentono smarrite, sempre più spesso si lasciano portare alla deriva dall’intolleranza, spinti dalla paura o dalle circostanze. Allora bisogna ritrovare il senso delle cose e in questa canzone chiedo a Dio di darci una mano a capire”.

“Non potendoci incontrare, abbiamo registrato a distanza le varie parti” – dice Partexano, chitarrista – “poi, tramite internet, abbiamo messo tutto assieme e lo abbiamo lavorato in digitale”.

In 26 anni di carriera hanno suonato in mezza Italia e pubblicato 9 album, hanno da sempre legato la loro musica ad un certo impegno sociale, promuovendo iniziative a sostegno di diverse associazioni no profit, come ad esempio la campagna a sostegno di Emergency associata all’uscita dell’album live “Ancora sul palco” nello scorso marzo.

Oltre ad essere autori delle loro canzoni, sono da anni riconosciuti come Nomadi Cover Band, condividendo con la storica band emiliana i valori e i sentimenti del loro repertorio.