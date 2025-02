E’ ufficiale: il tribunale di Ragusa sarà trasferito. Dove? Lo dirà un bando che sembra cucito su “Palazzo Tumino”, la grande balena in centro

Il Ministero della Giustizia ha pubblicato un bando per l’acquisto di un immobile da destinare agli uffici giudiziari di Ragusa. Ciò fa dunque capire che il tribunale di Ragusa cambierà sede. Ora diventa praticamente ufficiale. Il bando sembra orientare la scelta su un’unica possibilità, almeno rispetto alla richiesta di metri quadrati. L’avviso, infatti, sembra delineare un’unica soluzione possibile: Palazzo Tumino, il colossale edificio mai utilizzato situato nel cuore della città.

Un bando “mirato“

L’indagine di mercato richiede un immobile di almeno 18.000 metri quadrati, preferibilmente nel centro storico di Ragusa, da destinare all’uso giudiziario. Le specifiche tecniche escludono edifici in fase di costruzione o non ancora completati, privilegiando immobili immediatamente utilizzabili o da ristrutturare con un buon rapporto costi-benefici.

Un requisito chiave è la dimensione: un immobile così grande è una rarità nel centro storico di Ragusa. Palazzo Tumino, con la sua vasta metratura e posizione strategica, sembra essere l’unico candidato in grado di soddisfare questi criteri, rendendo di fatto il bando “cucito su misura”.

Palazzo Tumino, una storia travagliata

L’edificio, un gigante nel panorama architettonico ragusano, è rimasto inutilizzato per anni, nonostante le discussioni periodiche su una sua possibile destinazione. In passato, l’idea di convertirlo in tribunale era già stata ventilata, ma mai concretizzata. Ora, con l’indagine di mercato, Palazzo Tumino potrebbe trovare una funzione, trasformandosi nella nuova casa degli uffici giudiziari.

Reazioni e interrogativi

Il bando non manca di suscitare qualche domanda. Se da un lato rappresenta un’opportunità per razionalizzare gli spazi della giustizia a Ragusa, dall’altro, per le caratteristiche richieste, sembra possa aprire solo a un’offerta, riducendo il processo a una formalità. Inoltre, resta da capire se i costi di acquisizione e ristrutturazione saranno effettivamente vantaggiosi per la pubblica amministrazione e i contribuenti.

Un’opportunità per la città

L’iniziativa potrebbe rappresentare un punto di svolta per Ragusa, mettendo fine all’abbandono di Palazzo Tumino e offrendo una soluzione moderna e centralizzata per gli uffici giudiziari. Tra l’altro il Comune sta concludendo il processo di conversione del vicino Scalo Merci e dunque si potrebbe dare slancio a questa parte di città immaginando anche la concretizzazione di progetti finora annunciati e non realizzati, come il potenziamento di via Roma e la relativa pedonalizzazione del ponte e della vicina piazza Libertà. Scelte finora annunciate ma rimaste solo progetti nei cassetti del Comune.

Con il termine per la presentazione delle offerte fissato dal bando al 10 febbraio 2025, resta da vedere se vi saranno altri partecipanti o se Palazzo Tumino sarà, come è facilmente prevedibile, l’unica proposta.

