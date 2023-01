E’ polemica sul costo della mensa scolastica a Vittoria. Gli utenti: “Prezzi stellari”

E’ polemica a Vittoria sul costo delle tariffe della mensa scolastica. Per moltissimi utenti, infatti, i prezzi sono considerati stellari e i costi insostenibili.

La tabella per il costo del servizio viene elaborata in base all’ISEE familiare. Più è basso l’ISEE, meno si paga. Ma secondo gli utenti, il tariffario deciso non sarebbe adeguato.

La tabella riportata nel modulo prevede che il ticket giornaliero sia di 0,90 cent per le fasce di reddito fino ad 2.800,00 euro; di 2,30 euro per le fasce ISEE da €.2.800.00 ad 11.000,00 euro ; di 3,30 per la fascia tra 11.000,00 e 18.000,00 euro e, addirittura di 4,30 euro per la fascia oltre i 18.000 euro. In tal modo il costo quotidiano dei pasti, per famiglie ad ISEE basso, risulta evidentemente eccessivo ed insostenibile. Una famiglia con ISEE pari a 4.000 euro con due figli in età scolare, ad esempio, dovrebbe sborsare 4,60 euro giornalieri, per un mensile di 119,60 euro.

Un buon metro di paragone potrebbe essere la città di Comiso, che dista pochi chilometri da Vittoria, sempre per quanto riguarda il servizio mensa. Per le fasce che vanno dai 20.000 ai 30.000 euro, la mensa è a 2 euro e 2,50 euro per quelle che superano i 30mila euro.

Perchè, dunque, tutta questa differenza di prezzo nell’erogazione dei pasti?

Tra l’altro, la Regione siciliana, proprio per la refezione scolastica, ha erogato 163mila euro lo scorso ottobre. Perchè il comune di Vittoria non ne ha usufruito per abbassare la tariffa?