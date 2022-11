E’ morto Totuccio Bruno. E’ stato segretario generale della CGIL di Ragusa

Nel pomeriggio di Mercoledì 16 ottobre ci è pervenuta la notizia della morte di Totuccio Bruno.

Segretario Generale della CGIL di Ragusa dal 1987 al 1994 e successivamente segretario generale dello SPI CGIL di Ragusa. Un grande compagno, un dirigente capace di grande intuito politico e di una puntuale analisi della realtà del lavoro e della società.



Dotato di grande onesta intellettuale e critico osservatore, è stato per la CGIL di Ragusa un pungolo, uno stimolatore di visioni approfondite dei fenomeni per tutti questi anni dove ha partecipato da militante. Sempre presente agli appuntamenti e in tutte le mobilitazione, severo ma leale.



Questo il ricordo di Peppe Scifo, segretario dell CGIL Ragusa:



“Quando veniva Totuccio in CGIL era difficile con saperlo, tutte e tutti lo sapevamo perché bussava in ogni stanza a salutare le compagne e i compagni.

Sempre pronto a scambiare battute, sorrisi e manifestazioni di affetto, spesso corredate da critiche costruttive e affermazioni di punti di vista, mai banali, che scaturivano da analisi attente ma soprattutto dall’amore per la nostra organizzazione.

Ci manchi già da ora, nessuno di noi era preparato a questa improvvisa perdita. La CGIL, le compagne e i compagni, le lavoratrici e i lavoratori , tutto il movimento democratico e progressista della provincia di Ragusa ti saluta ringraziandoti per il tuo contributo di azione, idee e militanza.

Ci stringiamo alla famiglia, la moglie Franca e la figlia Ornella alle quali rivolgiamo le nostre sentite condoglianze e il nostro sincero affetto.

Ciao Totuccio”.