E’ morto l’ex presidente della Regione Mario D’Acquisto: aveva 96 anni

È morto a Palermo l’ex presidente della Regione Siciliana Mario D’Acquisto. Aveva 96 anni ed è stato uno dei protagonisti della stagione politica siciliana legata alla Democrazia Cristiana.

Nel corso della sua lunga carriera politica, D’Acquisto è stato uno dei volti simbolo della corrente democristiana che faceva riferimento in Sicilia a Salvo Lima e, a livello nazionale, allo statista Giulio Andreotti.

La notizia della sua scomparsa segna la fine di una stagione politica che ha segnato profondamente la storia della Sicilia e delle sue istituzioni.

Cinque legislature all’Assemblea regionale siciliana

Mario D’Acquisto fu una figura centrale nella politica isolana per oltre vent’anni. Dopo essere stato segretario provinciale della Democrazia Cristiana di Palermo, venne eletto deputato all’Assemblea Regionale Siciliana.

Sedette tra gli scranni di Sala d’Ercole per cinque legislature consecutive, dal 1963 al 1983, periodo durante il quale ricoprì anche diversi incarichi di governo regionale come assessore in vari esecutivi.

Il momento più significativo della sua carriera politica arrivò il primo maggio 1980, quando divenne presidente della Regione Siciliana, guidando uno dei governi regionali della stagione democristiana.

Il passaggio alla politica nazionale

Dopo l’esperienza alla guida della Regione, D’Acquisto compì il salto nella politica nazionale. Nel 1983 fu infatti eletto alla Camera dei Deputati nelle liste della Democrazia Cristiana.

Rimase a Montecitorio per due legislature e nel 1990 ricoprì l’incarico di vicepresidente della Camera, uno dei ruoli istituzionali più rilevanti del Parlamento.

Gli incarichi negli anni successivi

Negli anni successivi continuò a mantenere un ruolo nelle istituzioni e negli enti pubblici. Durante il secondo governo guidato da Silvio Berlusconi venne nominato presidente di Italia Lavoro Sicilia, struttura impegnata nelle politiche per l’occupazione e lo sviluppo del lavoro nell’isola.

