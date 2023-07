E lo chef fa gli addominali assieme al pesce spada da 200 kg. Pesca straordinaria

Un evento unico per gli appassionati di pesca e cucina in Sicilia: è stato catturato un esemplare di pesce spada da ben 200 chilogrammi, lungo tre metri, nel Mar Mediterraneo, al largo di Scoglitti. La scoperta ha destato grande stupore tra i locali, e in particolare tra i fornitori di fiducia dello chef Joseph Micieli del rinomato ristorante Scjabica a Punta Secca.

Già conosciuto per la sua passione per il mare e la pesca, Joseph Micieli è stato contattato immediatamente da Salvatore e Umberto Bella, noti commercianti ittici del posto, che hanno voluto condividere con lui la meraviglia di questa rara cattura. L’esemplare di pesce spada è stato selezionato per la sua eccezionale grandezza, ma soprattutto per la qualità delle sue carni.

“Per chi ama il mare e la pesca come me, poter osservare un pesce del genere è una possibilità che non capita tutti i giorni”, ha spiegato lo chef Micieli con entusiasmo. “Un pesce spada di queste dimensioni, pescato nel Mediterraneo, è una rarità che merita tanta attenzione. Oltre alle dimensioni straordinarie, le carni di questo esemplare raccontano una storia di forza e longevità, attraverso le fibre della sua polpa e l’infiltrazione del grasso.”

Non appena appurata l’altissima qualità dell’esemplare, lo chef Micieli ha immediatamente iniziato a pianificare le preparazioni culinarie. La ventresca, spessa circa 5/6 centimetri, è stata selezionata per la creazione di un pregiato salume di mare, e verrà affumicata per esaltare la prelibatezza dei grassi nobili presenti.

“Il resto della carne del pesce spada è un vero portento”, ha aggiunto con passione Micieli. “È una polpa sopraffina, perfetta per molteplici utilizzi culinari. Le caratteristiche delle carni ci parlano di un pesce che ha cacciato e attraversato chilometri di distese cristalline del Mare Nostrum, temprando nel tempo la sua imponente struttura e acquisendo una notevole longevità. Leggere le fibre delle sue sezioni ci permette di apprezzarne la maturità e garantire un incredibile sapore nelle nostre preparazioni.”

La particolarità di questa cattura straordinaria è stata evidenziata anche attraverso delle divertenti foto scattate all’interno della pescheria di Scoglitti. Con il pesce spada disteso accanto, lo chef Micieli e Umberto Bella, che misura 1,85 metri, sembrano piccoli in confronto, dimostrando l’unicità e l’imponenza dell’esemplare.

Ogni giorno porta nuove sfide e scoperte nelle cucine siciliane, ma la cattura di questo pesce spada da 200 kg è sicuramente un evento che resterà impresso nella memoria dello chef Micieli e di tutti gli appassionati di pesca e cucina del territorio.

Una pesca straordinaria, un momento unico di emozione e meraviglia, con lo chef Micieli e il pesce spada protagoniste di questa incredibile storia culinaria e marina.