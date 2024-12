E’ attesa per questo martedì la decisione della Procura di Ragusa sul nullaosta per il seppellimento della salma di Valerio Pacetto

La decisione del magistrato ibleo, che ha in capo il rapporto sul decesso del diciassettenne Valerio Drago e sulla dinamica dell’incidente, è attesa nella giornata di domani. Due giorni, quelli appena trascorsi, in cui si sono susseguite più notizie, da quella del funerale a quella dell’esame autoptico.

C’è un’ultima di notizia in ordine di tempo che è di poche ore fa con l’ipotesi sull’incertezza dell’autopsia e, quindi, la consegna della salma alla famiglia per lo svolgimento delle esequie religiose per l’ultimo saluto al giovane rimasto vittima di un incidente stradale nella tarda serata del 20 agosto scorso avuto fra lo scooter sul quale viaggiava facendo rientro a casa ed un’autovettura.

Per quattro mesi il giovane è rimasto ricoverato in ospedale a Catania ma alla fine il ragazzo si è spento nella giornata di sabato. Ora è attesa la consegna della salma alla famiglia.

