E’ affondato lo yacht maltese incagliato a Cava d’Aliga. Ecco perché

Si trova davanti al tratto del lido Micenci, prospicente la via Lentini a Donnalucata, il piccolo yacht maltese che ieri sera intorno alle 11 era finito contro la scogliera del versante est della spiaggia di Cava d’Aliga. Le immagini da lontano, dall’arenile di Micenci, danno l’imbarcazione immersa ed individuabile a pelo d’acqua. E’ qui che si è fermata poco dopo le 15 mentre era in navigazione trainata da un mezzo navale nel tentativo di portarla al riparo.

E dire che c’era voluta l’intera mattinata per disincagliare l’imbarcazione da diporto sulla quale viaggiava una coppia di maltesi che avrebbe dovuto raggiungere la costa iblea. Proveniente da Malta, si presume per un danno al motore, il cabinato sul quale viaggiava la coppia in vacanza, si sarebbe avvicinato alla costa finendo a ridosso della scogliera proprio nel tratto che ricade davanti al curvone di Cava d’Aliga. Questo movimento avrebbe causato un danno all’elica.

Per l’intera mattinata alcuni volontari del posto hanno cercato di dare aiuto alla coppia di maltesi che si trovava a bordo dello yacht proveniente da La Valletta. Con delle funi si è cercato di ancora l’imbarcazione e ripararla dal moto ondoso sempre più crescente dal versante di ponente.

Poco dopo le 14 l’imbarcazione, trainata da un motopeschereccio, ha lasciato Cava d’Aliga.

La rotta presa ha fatto intendere che venisse trainata verso il porticciolo di Donnalucata o verso il porto di Marina di Ragusa dove è operativo un cantiere navale. Rilevato da una società maltese, il porto turistico ibleo rappresenta un punto di riferimento sia per l’approdo che per le esigenze cantieristiche. Per alcune ore attorno allo yacht quasi inabissato si sono viste delle imbarcazioni.