L’inchino a Cava d’Aliga. Un “cabinato” maltese finisce sugli scogli

L’incidente ieri sera proprio nel tratto di scogliera più suggestivo della frazione sciclitana. Un cabinato, targato La Valletta, si è incagliato sugli scogli proprio davanti alla grotta di Cava d’Aliga. Uno dei luoghi che ricorda scenari da sogno delle coste pugliesi e campane.

Da accertare cosa sia successo ieri notte.

Dalla prima ricostruzione il mezzo navale di un privato maltese sarebbe finito sulla scogliera. Sicuramente si sarà avvicinato troppo alla costa per vedere la copia della “grotta azzurra” di cui si vanta la frazione sciclitana. Un tratto di mare profondo al punto da permettere tuffi e nuotate nelle acque cristalline ed azzurre a quanto amano avere l’ebrezza azzardata. Non ci sono danni a persone in quello che è un incidente anomalo. Il fatto che il cabinato fosse sotto costa è un dato certo e naturalmente và contro le normative della navigazione. Tanta la curiosità con diverse persone sulla scogliera a vedere da vicino cosa veramente è successo e se ci fossero danni in un’ora in cui non tutti erano andati a dormire.

Intanto stamattina si sta cercando di portare al largo il natante, il piccolo yacht che ieri ha fatto un fuori programma sulla costa sciclitana.

Le foto sono di Giulio Maltese e Paola Dantoni