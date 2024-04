Ruba una scala di alluminio dal tetto di un’auto in sosta: denunciato vittoriese

E’ stato denunciato un 27enne di Vittoria accusato del reato di furto di una scala in alluminio.

La scala è stata sottratta dal tetto di un’auto lasciata in sosta a Vittoria, precisamente in via Castelfidardo.

Grazie all’intervento degli agenti di Polizia, la scala è stata recuperata e restituita al legittimo proprietario.

Foto: repertorio

© Riproduzione riservata