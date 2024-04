Enna: anziana dice di essere stata sequestrata e rapinata, ma non era vero. Denunciata

Ha finto di essere stata sequestrata e rapinata e per questo è stata denunciata dalla polizia. I fatti si sono svolti a Enna. Il 5 marzo scorso la donna, un’anziana signora, ha detto alla polizia che due uomini, in pieno centro cittadino, l’avevano costretta a salire in macchina e portata nella sua abitazione, fuori città, per farsi consegnare denaro e gioielli.

I FATTI



La donna aveva raccontato alla polizia che i due malviventi, dopo essersi impossessati del denaro, dei gioielli e di altri oggetti di valore presenti in casa, l’avevano riaccompagnata ad Enna per liberarla in una centrale via del centro storico.

La polizia ha avviato, immediatamente, le ricerche dei malviventi, senza tuttavia trovare alcun riscontro alle dichiarazioni della sedicente vittima.

Gli agenti della Mobile hanno anche visionato le immagini estrapolate dalle telecamere cittadine, sia private che pubbliche, ricostruendo così dettagliatamente ogni movimento della anziana ed escludendo che sia stata vittima dei reati denunciati.

