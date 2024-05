Stupro su una nave da crociera, l’imbarcazione bloccata a Genova. A bordo anche studenti messinesi

Una gita scolastica sulla nave da crociera MSC Seaside si è trasformata in un incubo per numerosi studenti, inclusi quelli provenienti da Messina. La nave è attualmente bloccata al porto di Genova, dopo essere arrivata ieri sera da Marsiglia, e avrebbe dovuto ripartire ieri mattina. Tuttavia, a causa di accertamenti di polizia, nessuno può scendere dalla nave. A bordo ci sono gli studenti dell’istituto Guttuso di Milazzo e dell’istituto Basile di Messina.

Le indagini della polizia

Secondo le prime informazioni, il fermo è legato a un caso di violenza sessuale. Una ragazza romana sarebbe stata violentata da quattro giovani che sono saliti a bordo al porto di Marsiglia. La polizia ha sequestrato le immagini delle telecamere di bordo e ha già interrogato diversi testimoni. I quattro sospettati sono stati identificati dal personale di sicurezza della nave e consegnati alla polizia di frontiera di Genova.

Gli altri passeggeri, inclusi gli studenti e i loro accompagnatori, sono ancora a bordo in attesa che vengano completati tutti gli accertamenti necessari e che vengano ascoltati ulteriori testimoni. Nonostante lo shock per l’accaduto, gli studenti stanno affrontando la situazione con serenità, sostenuti dai docenti accompagnatori.

“I ragazzi sono provati e profondamente colpiti per quanto accaduto, ma stanno affrontando con serenità questo fermo in attesa del rientro. Loro naturalmente non sono coinvolti in nessun modo nella vicenda ma sono profondamente addolorati,” hanno spiegato i docenti accompagnatori. La nave prevede ancora tappe a Civitavecchia e Palermo, con il ritorno a casa previsto per lunedì prossimo.

A bordo della MSC Seaside ci sono attualmente oltre 4.000 persone, tra cui ottanta studenti del Liceo Artistico Basile con i relativi accompagnatori e molti altri studenti provenienti da Milazzo.

© Riproduzione riservata