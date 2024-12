E’ morto Carmelo Casabona: è stato anche questore a Ragusa

E’ morto all’età di 71 anni l’ex prefetto e figura di spicco nella lotta alla criminalità organizzata Carmelo Casabona. E’ stato anche questore di Ragusa. Nato a Caltanissetta il 16 giugno 1953, ha dedicato la sua vita al servizio dello Stato, ottenendo importanti successi nella sua lunga carriera nella Polizia di Stato e nell’amministrazione pubblica.

La carriera e i successi professionali

Laureato in Giurisprudenza presso l’Università di Palermo, Casabona entrò nella Polizia di Stato nel 1980, iniziando il suo percorso nella Squadra Mobile della Questura di Sondrio. Da lì, il suo impegno lo portò a ricoprire ruoli sempre più delicati e significativi, tra cui responsabile della sezione omicidi a Palermo, in una stagione particolarmente complessa nella lotta alla mafia. Direzione delle Squadre Mobili di Caltanissetta e della Criminalpol a Milano e Catania, dove condusse importanti operazioni contro la criminalità organizzata. Nominato primo dirigente per meriti straordinari e successivamente dirigente superiore, è stato questore in diverse città: Ragusa, Agrigento, e Caserta.

Nel 2009, fu promosso dirigente generale, assumendo il ruolo di questore di Reggio Calabria, un incarico cruciale nella gestione della sicurezza e del contrasto alle organizzazioni mafiose in un territorio particolarmente difficile. Concluse la sua brillante carriera come prefetto di Vibo Valentia, rappresentando lo Stato in una provincia anch’essa segnata da dinamiche complesse di criminalità organizzata.

L’eredità lasciata

Carmelo Casabona è ricordato per il suo approccio instancabile e rigoroso nel contrastare la criminalità organizzata, portando avanti operazioni decisive e contribuendo a rafforzare la presenza dello Stato in territori difficili. Ha saputo coniugare competenza, determinazione e umanità, ottenendo il rispetto e la stima di colleghi e cittadini.

