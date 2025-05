Salvataggio in corso a 100 miglia da Pozzallo: 30 persone alla deriva su barchino

di Giada Drocker – Tornerà a Pozzallo tra poco, all’alba, la motovedetta Cp 325 della Guardia costiera che nella tarda serata di ieri aveva mollato gli ormeggi, in missione di salvataggio a circa 100 miglia a sud del porto ibleo. Avrà a bordo una trentina di persone, si tratta di migranti messi in salvo mentre si trovavano in difficoltà a bordo di un piccolo barchino. Non sono noti al momento altri dettagli ma potrebbe trattarsi dinun caso segnalato oggi sulla piattaforma “X” sia da Alarm phone, sia da Sea watch internazional. Proprio Sea watch international, nel pomeriggio sosteneva che il governo maltese avrebbe ordinato alla nave mercantile Conga di “distribuire ai migranti carburante e di lasciare la scena” ma non sarebbe intervenuta a salvare i migranti. Un’ora fa circa Alarm Phone ha rilanciato su ‘x’ che la nave mercantile si era allontanata, che la situazione sul barchino “è critica, la gente è disperata. La nave mercantile CONGA si sta allontanando, Malta non è disposta a soccorrere. Siamo estremamente preoccupati per le persone e temiamo che non sopravvivano alla notte in mare!”. Vista la presunta distanza di quel barchino è plausibile che la Cp 325 stia dirigendo proprio in quella direzione per prestare soccorso. Il dispositivo di accoglienza a Pozzallo è stato già attivato dalla Prefettura. L’arrivo della motovedetta è previsto intorno alle 6 del mattino.



