Due scosse di terremoto tra Ragusa e Malta

Continuano i movimenti tellurici nel Canale di Sicilia. Due scosse di terremoto sono state registrate nella serata di ieri, 17 aprile, dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV).

Il primo evento sismico è stato rilevato alle ore 22.41 a largo della costa ragusana. La seconda scossa, invece, è avvenuta alle 23.57, questa volta al largo dell’isola di Malta. Entrambi i terremoti hanno avuto epicentro in mare e non sono stati percepiti dalla popolazione, né hanno causato danni.

Nonostante la scarsa intensità delle scosse, il monitoraggio dell’INGV rimane costante, dato che l’area del Canale di Sicilia è considerata una zona a moderato rischio sismico.

Al momento, non si registrano ulteriori sviluppi. Tuttavia, gli esperti invitano alla prudenza e a mantenere alta l’attenzione, ricordando l’importanza della prevenzione e dell’informazione anche in caso di fenomeni non avvertiti dalla popolazione.

