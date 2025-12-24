La gestione del personale psicologico nelle Aziende Sanitarie Provinciali di Ragusa e della Sicilia è al centro di un acceso dibattito dopo la pubblicazione del primo report dell’Ordine degli Psicologi della Regione Siciliana, presentato all’Assessorato regionale alla Salute. Il documento ricostruisce le procedure di reclutamento dei dirigenti psicologi negli ultimi quindici anni, rivelando un quadro […]
Due rapine a Vittoria in 24 ore: farmacia e negozio presi di mira
24 Dic 2025 12:59
Rapina in una farmacia ieri sera a Vittoria. Intorno alle 20, all’orario di chiusura, un uomo è entrato nel locale e ha chiesto di consegnare il denaro che si trovava in cassa. Pare possa trattarsi di uno straniero. Le indagini sono condotte dai carabinieri. Non si conosce ancora l’entità del bottino.
Un’altra rapina si è verificata il giorno prima ai danni di un negozio di articoli per la casa e detersivi nella zona di piazza Dante.
