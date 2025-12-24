Due rapine a Vittoria in 24 ore: farmacia e negozio presi di mira

Rapina in una farmacia ieri sera a Vittoria. Intorno alle 20, all’orario di chiusura, un uomo è entrato nel locale e ha chiesto di consegnare il denaro che si trovava in cassa. Pare possa trattarsi di uno straniero. Le indagini sono condotte dai carabinieri. Non si conosce ancora l’entità del bottino.

Un’altra rapina si è verificata il giorno prima ai danni di un negozio di articoli per la casa e detersivi nella zona di piazza Dante.

© Riproduzione riservata