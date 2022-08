Due militari in vacanza a Santa Maria del Focallo salvano una donna di Rosolini che stava annegando.

Una donna, di origini calabresi, in preda alla onde alte del mare che superavano i due metri di altezza stava annegando. Dopo un fallito tentativo da parte del compagno, di salvarla, i due militari accorgendosi del fatto non hanno esitato a tuffarsi in mare aperto per salvare la donna, rischiando anch’essi di essere travolti dalle onde e perdere la loro vita. I militari coinvolti sono Vincenzo Mulè e Francesco Azzarello, amici e colleghi dell’esercito italiano in vacanza a Santa Maria del Focallo.

Grazie a Dio la donna è stata portata in salvo e dopo qualche minuto è intervenuta l’ambulanza proveniente da Scicli. La donna è residente a Rosolini

