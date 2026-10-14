Ragusa, camion pronti a fermarsi per una settimana: il vertice alla Provincia

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Oggi alle 11 si capirà se da venerdì i camion della provincia resteranno fermi. Il fermo dei Tir a Ragusa è il tema dell’incontro urgente convocato dal comitato spontaneo degli autotrasportatori iblei che hanno chiesto la possibilità di ospitare l’incontro nella sala Gianni Molè del Libero Consorzio comunale, nel palazzo della Provincia. Se non arriveranno risposte, i mezzi iblei resteranno fermi da venerdì 16 a giovedì 22 ottobre.

Chi è stato invitato

Gli autotrasportatori hanno chiamato al tavolo il prefetto di Ragusa, i parlamentari del territorio, i sindaci dei dodici comuni della provincia e i rappresentanti del mondo produttivo. Non si sa ancora chi abbia confermato la presenza. Non si comprende però per la cerità quanto possa essere determinante e decisionale qusto tavolo atteso che le decisioni da adottare non dipendono dagli attori iblei convocati.

Perché protestano

Il comitato parla giustamente di una situazione ormai insostenibile. Il gasolio è aumentato, sono cresciute le tariffe dei traghetti, e pesano gli oneri del sistema europeo Ets e le maggiorazioni sul carburante che gli armatori scaricano sui noli. Per chi deve attraversare lo Stretto ogni giorno, l’insularità diventa una tassa in più. Il comitato chiede al governo nazionale un confronto vero, che riconosca la situazione particolare della Sicilia.

Cosa rischia la provincia

In una provincia che vive di serre, ortofrutta e del mercato di Vittoria, uno stop dei camion pesa subito. Secondo il comitato la sospensione del trasporto merci colpirebbe agricoltura, industria, commercio e distribuzione, con ricadute su imprese e famiglie.

Non è l’unica protesta

In Sicilia la mobilitazione è più ampia. Il comitato regionale guidato da Salvatore Bella ha già annunciato i camion fermi nei piazzali dal 16 al 20 ottobre, e si dice pronto ad andare avanti a oltranza se da Roma non arriveranno risposte. Lunedì gli agricoltori erano scesi in strada con i trattori sulla Gela-Vittoria.

Seguiremo l’incontro e daremo conto delle decisioni.

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