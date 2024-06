Due mesi di lavori in via Palermo a Ragusa, transito veicolare inibito

La via Palermo, strada che costeggia, a Ragusa, villa Margherita resterà percorribile solo dai residenti fino alla prima settimana di agosto. Sono in corso lavori all’incrocio tra la stessa via Palermo e via Santissimo Salvatore con blocco totale del transito. Si tratta di un “Intervento per l’eliminazione del rischio idraulico urbano mediante la realizzazione di una nuova condotta per il potenziamento del sistema di smaltimento delle acque bianche nella vallata Santa Domenica”.ù

Il finanziamento

È un finanziamento del Pnrr (missione 2, componente 4, investimento 2.2) del Ministero dell’Interno di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze. L’impresa esecutrice è la Criscenzo costruzioni s.r.l. di Favara (sub appaltatore impresa Battaglia Gaudenzio di Ragusa). L’importo contrattuale dei lavori è di 769.060,66 euro. Il responsabile unico del procedimento è il geometra Giovanni Schininà mentre progettista e direttore dei lavori è l’ingegnere Fernanda Cicero. Di fatto, una parte del traffico cittadino è deviato già dall’incrocio tra via Palermo e viale del Fante con transito consentito solo ai residenti. I lavori di scavo sono già iniziati e stamani era in fase di completamento l’allestimento dell’area di cantiere.

