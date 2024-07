Due iniziative per ricordare Pino La Guardia, il ciclista morto il 23 maggio scorso

Domenica è in programma il 1° Memorial Pino la Guardia. XC Città di Scicli. Domenica si correrà tutt’intorno il Convento della Croce. Ad organizzarlo l’A.S.D. Amici Bike Donnalucata affiliata all’Ente di Promozione Sportiva Libertas Comitato provinciale di Ragusa al quale Pino La Guardia, dipendente comunale fino a quando era in vita, era iscritto. Punto d’incontro per i partecipanti è contrada Passo Piano, nel piazzale della Casa di riposo San Giuseppe. Possono partecipare i cicloamatori di ambo i sessi, in regola con il tesseramento ACSI, CSAIn, Libertas, F.C.I. amatoriale e tutti gli EPS che abbiano sottoscritto per il 2020 l’accordo di reciprocità con la F.C.I., oltre ai possessori della tessera ciclosportivo. Possono inoltre partecipare i cicloturisti, in possesso del certificato medico sportivo per il ciclismo, da esibire al momento dell’iscrizione, previa sottoscrizione della tessera giornaliera.

Nei giorni scorsi, nel corso della Messa in suffragio che si è tenuta nella chiesa di Santa Maria La Nova, i messi notificatori hanno comunicato la decisione di intitolare il gruppo regionale a Pino La Guardia.

A perenne memoria del collega il Gruppo regionale Messi notificatori è stato intitolato a Pino La Guardia – lo ha ricordato così Antonino Oliva in una lettera fatta pervenire alla famiglia assieme ad un fiore mistico in denaro a dimostrazione della vicinanza e dell’affetto al dipendente comunale di Scicli. Pino La Guardia da un anno era diventato punto di riferimento per il gruppo regionale. Pino La Guardia è morto a seguito di un incidente stradale verificatosi lo scorso 22 maggio sulla Modica-Pozzallo quando il 57enne mentre era a bordo della sua bicicletta è stato investito da un’auto. La sua morte è stato un lutto per la città perchè l’uomo era molto conosciuto in città per essere stato per anni l’autista del sindaco e successivamente messo notificatore.

© Riproduzione riservata