Due feste in una: le processioni di Sant’Antonio e Sacro Cuore a Comiso. Due momenti di incontro in Viale della Resistenza

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Festa del Sacro Cuore e di Sant’Antonio a Comiso. La coincidenza della data della festa ha indotto le due comunità parrocchiali a unificare i festeggiamenti.

Questo pomeriggio sono previste le due processioni, che prenderanno il via dalle due chiese di Sant’Antonio e del Sacro Cuore. Le due processioni, guidate dai parroci, don Enzo Barrano e don Salvatore Conti, percorreranno le vie dei due quartieri. Le due processioni si incontreranno in Viale della Resistenza, nei pressi del Liceo artistico. Qui si terrà un momento di preghiera interparrocchiale. Un secondo incontro si svolgerà circa un’ora dopo, in un altro tratto di Viale della Resistenza. Qui si svolgerà uno spettacolo di intrattenimento sul tema della pace.

Subito dopo le due processioni proseguiranno, ciascuna per un percorso diverso, per fare rientro nelle due chiese di provenienza.

Durante i giorni che hanno preceduto le due feste, si sono svolte alcune celebrazioni nei quartieri delle due parrocchie.

Nella chiesa di Sant’Antonio, ieri sera, la celebrazione eucaristica è stata presieduta dal vescovo emerito di Ragusa, monsignor Paolo Urso. La messa ha concluso il giorno della Solennità liturgica di Sant’Antonio. La celebrazione è stata animata dalla corale parrocchiale, guidata dal maestro Antonio Musso.

Nel piazzale antistante la Chiesa di Sant’Antonio, sempre ieri sera, è stata portata in scena la commedia teatrale Fiat Voluntas Dei, proposta dalla compagnia Teatro del Pero di Comiso. Si è svolta anche la Sagra della Salsiccia.

In piazza Maiorana, nell’ambito dei festeggiamenti del sacro Cuore, si è svolto lo spettacolo “La Corrida”, presentato da Mario Pollicita e Giovanni Occhipinti. Dieci cantanti dilettanti si sono cimentati sul palco e alla fine sono stati decretati i vincitori. Contemporaneamente si sono svolti la Sagra della Salsiccia e la Sagra della Mitilugghia. Durante lo spettacolo si è esibito il comico e cabarettista catanese Giuseppe Castiglia.

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