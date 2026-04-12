Due bambini soli in viaggio dalla Libia: lo sbarco di stanotte a Pozzallo

C’erano anche due ragazzini entrambi al di sotto dei 14 anni tra le persone sbarcate stanotte a Pozzallo, non legati da vincoli di parentela tra di loro o con altri componenti del gruppo.

I migranti sono stato salvati nella tarda serata di ieri a circa 50 miglia a sud di Portopalo di Capo Passero, dalla morovedetta Cp 311 della Guardia costiera. Intorno all’una l’arrivo a Pozzallo. Si tratta di 59 uomini, due donne e, appunto, i due minori apparentemente non accompagnati. Le nazionalità di provenienza sono Bangladesh, Marocco, Egitto e Sudan.

Le condizioni generali di salute sono buone: dal controllo medico di Usmaf – ufficio della sanità marittima – e Asp, i medici Vincenzo Morello e Angelo Gugliotta, hanno riscontrato qualche caso di scabbia e alcuni traumi non gravi. In banchina per le procedure di accoglienza anche la Protezione civile e la fondazione Migrantes.

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