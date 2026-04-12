Dalla prevenzione alla paralisi. È su questo corto circuito che si accende lo scontro sulla sanità in provincia di Ragusa, dopo la denuncia durissima lanciata dal comitato Articolo 32, che chiede la rimozione immediata dei vertici dell’azienda sanitaria. Al centro del caso, una vicenda che mette in discussione l’efficacia stessa dei programmi di screening. L’ASP […]
Due bambini soli in viaggio dalla Libia: lo sbarco di stanotte a Pozzallo
12 Apr 2026 09:59
C’erano anche due ragazzini entrambi al di sotto dei 14 anni tra le persone sbarcate stanotte a Pozzallo, non legati da vincoli di parentela tra di loro o con altri componenti del gruppo.
I migranti sono stato salvati nella tarda serata di ieri a circa 50 miglia a sud di Portopalo di Capo Passero, dalla morovedetta Cp 311 della Guardia costiera. Intorno all’una l’arrivo a Pozzallo. Si tratta di 59 uomini, due donne e, appunto, i due minori apparentemente non accompagnati. Le nazionalità di provenienza sono Bangladesh, Marocco, Egitto e Sudan.
Le condizioni generali di salute sono buone: dal controllo medico di Usmaf – ufficio della sanità marittima – e Asp, i medici Vincenzo Morello e Angelo Gugliotta, hanno riscontrato qualche caso di scabbia e alcuni traumi non gravi. In banchina per le procedure di accoglienza anche la Protezione civile e la fondazione Migrantes.
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