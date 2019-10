Due alberghi ragusani nella guida alle strutture di lusso della rivista Condé Nast Johansens - Ragusa Oggi

Due alberghi ragusani nella guida alle strutture di lusso della rivista Condé Nast Johansens

Condividi su:

Sono 18 quest’anno le nuove strutture italiane di lusso presenti nella guida cartacea: l’Hotel Sporting in e l’Abi d’Oru Beach Hotel & Spa in Sardegna, l’Infinty Resort Tropea, il Sina Flora a Capri, la Masseria della Volpe a Noto e la Masseria delle Terre Nere alle pendici dell’Etna, Palazzo di Varignana Resort & Spa in provincia di Bologn, l’Hotel Splendide Royal, il Buonanotte Garibaldi e il Borgo Pallavicini Mori a Roma, l’Hotel Viu Milan a Milano, l’Hotel Petrus sulle Dolomiti, il Relais Villa Olmo e la Locanda al Colle nelle campagne toscane, il De Stefano Palace e il Villa del Lauro a Ragusa e infine il Velona’s Jungle Luxury Suites nel centro di Firenze e Tenuta di Viesca in provincia di Firenze. Le guide cartacee 2020 sono acquistabili nella sezione Gift Shop del sito web.

La guida, di facile consultazione, è pubblicata dando grande risalto alle strutture grazie a una grafica accattivante, foto spettacolari, testi curati e informazioni sempre aggiornate. Molti gli indirizzi pubblicati sulle guide cartacee, ma la collezione completa e i suggerimenti continuano sul sito www.condenastjohansens.com con una lista più ampia ma sempre caratterizzata da indirizzi speciali per i viaggiatori indipendenti più esperti ed esigenti, completata da preziosi suggerimenti su novità e tendenze. Il sito web Condé Nast Johansens è organizzato come un vero e proprio magazine: oltre alla ripartizione geografica (Destinations) di Hotels, Spas e Venues, è consultabile usando i filtri in base alle caratteristiche cercate di alberghi, Spa e location in tutto il mondo, o seguendo le aree tematiche della sezione Inspirations.