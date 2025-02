Droga in un casolare abbandonato a Ispica: arrestato un 35enne per spaccio

Un casolare abbandonato diventato covo per la droga. I carabinieri di Modica hanno arrestato un 35enne ispicese, residente nel centro storico della città, già noto alle forze dell’ordine, per spaccio.

L’operazione si è concentrata nel quartiere storico “Cartidduni” di Ispica, noto per le sue caratteristiche stradine e spesso frequentato da giovani in orari sospetti. Dopo aver raccolto informazioni e monitorato l’area, i militari hanno effettuato controlli mirati per reprimere le attività illecite.

La scoperta durante la perquisizione

Venerdì, durante un controllo al 35enne, è stata effettuata una perquisizione personale e domiciliare, estesa anche a un vecchio rudere abbandonato a lui in uso e chiuso con un lucchetto, distante circa 20 metri dalla sua abitazione. Grazie al supporto delle unità cinofile, i militari hanno scoperto un borsone contente 850 grammi di hashish, 30 grammi di cocaina, un bilancino di precisione e il materiale per il confezionamento. La droga era già suddivisa in oltre 100 dosi pronte per lo spaccio.

Arresto

L’intera sostanza è stata sequestrata, e il 35enne è stato posto in stato di arresto. Su disposizione della Procura della Repubblica, l’uomo è stato trasferito presso la casa circondariale di Ragusa, dove rimane a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

