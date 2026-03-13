Droga e bilancino in auto: denunciato un giovane di 22 anni

Un normale servizio di controllo del territorio si è trasformato in un intervento antidroga a Modica, dove gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza hanno fermato un’autovettura con quattro persone a bordo.

Durante le verifiche, il comportamento sospetto del conducente ha attirato immediatamente l’attenzione dei poliziotti. Alla vista degli agenti, il giovane ha tentato di nascondere rapidamente alcuni oggetti sotto il sedile del veicolo, un gesto che ha spinto gli operatori ad approfondire il controllo.

Perquisizione e sequestro di hashish

Gli agenti hanno quindi proceduto a una perquisizione dell’auto, al termine della quale sono stati rinvenuti un bilancino di precisione e una scatoletta in plastica contenente tre dosi di hashish.

Il materiale trovato ha portato gli investigatori a ritenere che la sostanza stupefacente potesse essere destinata allo spaccio.

Denunciato un giovane di 22 anni

Alla luce di quanto emerso, il conducente dell’auto, un giovane di 22 anni, è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Ragusa con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nel corso del controllo è stato inoltre identificato anche un minorenne, trovato in possesso di droga per uso personale.

Minore segnalato alla Prefettura

Il minore è stato affidato ai genitori e segnalato alla Prefettura di Ragusa come assuntore di sostanze stupefacenti, come previsto dalla normativa vigente.

