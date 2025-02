Droga e alcol a Vittoria, dati allarmanti: proposto un osservatorio comunale

Sta facendo molto discutere, in città, l’ultima seduta del consiglio comunale di Vittoria, in cui è stata delineata una situazione preoccupante legata alla diffusione di droga e alcol. Durante la sessione, il dottor Giuseppe Mustile, responsabile del Dipartimento Dipendenze Patologiche dell’Asp di Ragusa, ha evidenziato che i casi accertati dal Sert ammontano a circa 4800, un numero significativo in una città di poco più di 63mila abitanti. Per questo motivo, è stata avanzata la proposta di creare un osservatorio comunale che coinvolga tutti i rappresentanti delle istituzioni e delle agenzie educative. La proposta è stata avanzata dal consigliere comunale di Forza Italia Biagio Pelligra.

Un Osservatorio per la prevenzione

La proposta, che sarà formalizzata attraverso un emendamento alla mozione d’indirizzo, punta a istituire un organismo dedicato alla lotta contro le dipendenze, con la possibilità di predisporre iniziative specifiche, soprattutto sul fronte della prevenzione. Ovviamente, ciò presuppone la creazione di un regolamento comunale e l’individuazione di fondi in bilancio per consentire all’osservatorio di operare in modo efficace.

Il dottor Mustile ha accolto con favore l’iniziativa e ha espresso la disponibilità del suo dipartimento a farne parte, se invitato. L’iniziativa ora passa alla discussione in consiglio comunale, con l’auspicio che possa tradursi in un’azione concreta e coordinata per contrastare un fenomeno sempre più diffuso e preoccupante.

© Riproduzione riservata