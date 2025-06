Dramma nel giorno del compleanno: 16enne di Ispica lotta per la vita dopo un incidente a Rosolini

Avrebbe dovuto essere un giorno di festa, di abbracci e di candeline da spegnere. Invece, lunedì 23 giugno, per una giovane di Ispica si è trasformato in un incubo. La ragazza, appena sedicenne, è rimasta coinvolta in un gravissimo incidente stradale a Rosolini, in via Galileo Galilei, poco dopo le 17. Ora lotta tra la vita e la morte, ricoverata in coma farmacologico nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Cannizzaro di Catania.

Le prime ricostruzioni

Secondo le prime ricostruzioni, la ragazza viaggiava a bordo di uno scooter insieme a un amico quando, per cause ancora in fase di accertamento, si è verificato un violento impatto con un’auto. Lo schianto è stato devastante. La ragazza è finita sull’asfalto, riportando gravi traumi e ferite che hanno reso necessario l’intervento immediato dell’elisoccorso. Una corsa contro il tempo, un volo disperato verso il nosocomio etneo dove la giovane si trova ora sotto stretta osservazione. Le sue condizioni sono giudicate critiche. Le prossime ore saranno decisive.

La giovane frequenta una scuola superiore di Rosolini. Quel pomeriggio si trovava in città proprio per festeggiare il suo compleanno con alcuni amici. Le autorità stanno lavorando per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

