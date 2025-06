Dramma a scuola: prof non si presenta alla Maturità, trovato senza vita in casa

La prima prova della Maturità si è trasformata in una giornata di lutto e sgomento all’Istituto Alberghiero “Santa Marta” di Pesaro. Un professore, tra i più stimati dell’istituto, non si è presentato all’appello per gli esami di Stato. Poco dopo, la tragica scoperta: era morto in casa. I colleghi, preoccupati per l’assenza e l’impossibilità di contattarlo, hanno lanciato l’allarme. La Polizia è intervenuta recandosi nell’abitazione del docente, situata nella zona mare della città. Gli agenti hanno forzato l’ingresso e lo hanno trovato senza vita, disteso sul letto.

Inutili i soccorsi: per l’insegnante non c’era più nulla da fare. Secondo i primi rilievi, si tratterebbe di un decesso per cause naturali, probabilmente un malore improvviso di natura cardiaca. Sul posto è intervenuta anche la Polizia scientifica per gli accertamenti di rito.

Scuola sotto shock: “Un punto di riferimento per tutti”

L’uomo, originario di Pescara, era conosciuto e apprezzato da colleghi e studenti per la sua professionalità, umanità e dedizione alla scuola. La notizia ha gettato nel dolore l’intero istituto, che questa mattina si apprestava a iniziare una delle giornate più importanti per centinaia di studenti, tra emozione e tensione da esame.

Esami sospesi per lutto, il cordoglio della città

La dirigenza scolastica ha deciso di sospendere le prove in segno di lutto, rinviando le sessioni in accordo con l’Ufficio scolastico provinciale. Anche il Comune di Pesaro ha espresso il proprio cordoglio, stringendosi attorno alla comunità scolastica.

