Dopo decine di segnalazioni, finalmente, riparata la perdita di acqua potabile a Modica

Ci sono volute decine di segnalazioni, mail e telefonate dei residenti per far si che finalmente fosse riparata la perdita di acqua potabile a Modica, in via Risorgimento e via Resistenza Partigiana.

A informarci, un nostro lettore che stamani ci ha comunicato il buon esito dell’operazione. Tuttavia non possiamo esimerci dal constatare come ci siano voluti mesi di pressioni affinchè il comune e chi di competenza riparasse una perdita. L’acqua è un bene prezioso e non deve andare sprecata.

Questa, la lettera del nostro lettore: “Sembra che si possa chiudere questa brutta pagina durata mesi in cui alla fine il buon senso civico e l’onestà di qualcuno abbia prevalso sull’ indifferenza e la disonestà di non intervenire su delle perdite segnalate da mesi. Grazie alla costante pressione di telefonate, email e servizi giornalistici in aiuto del Vostro giornale sembra che l’odissea sia ultimata. Nella speranza che non succedano più queste spiacevoli situazioni e chi di dovere agisca con severità su chi ha commesso e continuato a non fare il proprio dovere in situazioni d’emergenza di spreco di acqua potabile. Grazie”.