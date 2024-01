Dopo 32 anni si ritrovano a Ragusa i compagni delle elementari. E c’è anche la maestra

Una reunion che ha fatto rivivere emozioni di un tempo lontano. Dopo ben 32 anni dalla fine delle elementari, i compagni di classe si sono riuniti insieme alla loro amatissima maestra, la signora Giovanna Addario, oggi ottantenne maestra di vita per tutti loro.

La classe ha fatto ritorno, ricreando quell’atmosfera unica e magica che solo gli anni della scuola primaria possono regalare. L’iniziativa è nata dall’idea di Francesco Aprile e Lucia Tumino, che, con spirito organizzativo, hanno fatto partire la catena per rintracciare tutti i compagni, dando vita a una serata indimenticabile.

Dopo i contatti sui social e tramite telefono all’appello si sono presentati Francesco Aprile, Andrea Battaglia, Francesco Di Dio Fiorentino, Cristina Difredi, Stefania Floridia, Simona Giummarra, Antonella Iudice, Tony Iurato, Angela La Rosa, Daniele Modica, Eleonora Occhipinti, Valentina Occhipinti, Eliana Pittera, Lucia Tumino, Marco Tumino.

La maestra Giovanna Addario, visibilmente emozionata, ha accolto i suoi ex alunni con parole cariche di affetto: “Oggi ‘scoppio’ di felicità. Nel mio cuore provato dal dolore per la perdita di Giovanni (il marito venuto a mancare 3 anni fa) è penetrata una gioia inaspettata ma che conoscevo: la consapevolezza di essere fortunata di avervi incontrato 32 anni fa e la certezza di aver ricevuto tanto da voi!”

La serata è stata caratterizzata da abbracci sinceri, sorrisi spontanei e il ritorno di quel legame unico che solo gli anni della scuola sanno creare. Gli ex compagni di classe si sono raccontati, ridendo e ricordando insieme i momenti indimenticabili trascorsi nei banchi di scuola.

Le testimonianze degli studenti sono state unanime nel sottolineare l’eccezionale atmosfera di armonia ritrovata: “È stato come mi immaginavo e speravo. Una splendida serata, amici come prima, sinceri, spontanei come allora. Aver ritrovato la stessa armonia di 30 anni fa è stato meraviglioso!”

Il fascino della serata ha colto anche chi, da “emigrato,” si è sentito riabbracciato da Ragusa: “Tutte le volte che ritorniamo mi sento sempre di più ‘ospite’ di Ragusa e sempre meno Ragusano. Ieri mi sono sentito riabbracciato da Ragusa. Il tempo tra noi sembra essersi fermato a 30 anni fa”.

Il legame speciale che li unisce è rimasto intatto nonostante il trascorrere del tempo, e la reunion è stata l’occasione perfetta per rinnovare quei legami affettivi. La maestra Giovanna Addario, nonostante i suoi 80 anni, ha dimostrato una memoria impeccabile, ricordando ogni dettaglio della sua classe di allora. Del resto il tempo e la distanza possono essere solo un velo leggero quando si tratta di riscoprire legami così profondi.