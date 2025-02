“Donne di carta in Sicilia. Itinerari sulle orme delle scrittrici”: la presentazione a Comiso

La città di Comiso si prepara ad accogliere un evento culturale di grande rilievo: la presentazione del libro “Donne di carta in Sicilia. Itinerari sulle orme delle scrittrici”, scritto da Marinella Fiume. L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Comiso, è organizzata dalla Pro Loco, dal Club per l’UNESCO di Comiso e dall’associazione Naxoslegge. L’evento si svolgerà l’8 febbraio alle 17.30 presso la sala della Pro Loco di Comiso, in via Mons. Rimmaudo 4. Ingresso gratuito.

Il sindaco di Comiso, Maria Rita Schembari, ha sottolineato l’importanza del libro, che racconta la storia di donne che, nonostante le difficoltà sociali e culturali, hanno trovato nella scrittura un potente mezzo di espressione. Tra le autrici incluse nel volume spicca anche Margherita Margani Nicosia, figura letteraria legata alla città di Comiso e alla provincia di Ragusa.

L’incontro vedrà la partecipazione di Fulvia Toscano, che presenterà il volume, e della stessa autrice Marinella Fiume, entrambe riconosciute per il loro impegno nella promozione culturale e nella valorizzazione del ruolo delle donne nella letteratura.

