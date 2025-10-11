“Donne che creano spazio”: a Ragusa premiate quindici donne che fanno la differenza

Si è svolta nella Sala consiliare del Comune di Ragusa, la cerimonia di premiazione della prima edizione del premio “Donne che creano spazio”, promosso dalla Consulta Femminile, presieduta da Gianna Miceli, in collaborazione con l’assessorato alle Pari Opportunità guidato da Elvira Adamo.

Un riconoscimento dedicato a quindici donne che, nei diversi ambiti della vita sociale, culturale e professionale, si sono distinte per impegno, talento e dedizione, contribuendo alla crescita della comunità.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di valorizzare il contributo delle donne nella società e testimoniare come, attraverso arte, cultura, lavoro, politica, spettacolo, sport e volontariato, sia possibile generare cambiamento e progresso sociale.

Durante la cerimonia sono intervenuti il sindaco Peppe Cassì, la Giunta comunale, il presidente del Consiglio comunale Fabrizio Ilardo e le consultrici della Consulta Femminile.

La Presidente della Consulta Femminile, Gianna Miceli, dando il benvenuto alla cerimonia del premio “Donne che creano spazio”, ha sottolineato che le donne ogni giorno “creano spazio”, non solo lo occupano: nella cultura, nel lavoro, nello sport, nel volontariato e nella vita pubblica. Il premio celebra il loro impegno nel rendere la città “più viva, più giusta e più accogliente.”

Miceli ha evidenziato il valore simbolico di svolgere la cerimonia nell’Aula Consiliare, “cuore della vita democratica”, ringraziando il Presidente del Consiglio Comunale e le Assessore coinvolte, e ricordando il ruolo della Consulta Femminile come luogo di partecipazione e promozione dei diritti e delle pari opportunità.

“Oggi vengono premiate quindici donne che hanno trasformato il loro talento in un dono per la comunità, dimostrando che ogni conquista personale diventa un patrimonio collettivo. Un ringraziamento speciale va alla funzionaria Maria Concetta Iacono per il suo supporto”.

Alla cerimonia del premio “Donne che creano spazio”, sono state celebrate quindici donne che con il loro talento, impegno e dedizione hanno arricchito la città di Ragusa in diversi ambiti, dall’arte allo sport, dalla cultura alla politica, fino al volontariato.

Arte

Anna Bufardeci – “Per aver fatto dell’arte un messaggio di bellezza e speranza.” Le sue opere testimoniano un percorso artistico che mette al centro sensibilità e armonia.

– “Per aver fatto dell’arte un messaggio di bellezza e speranza.” Le sue opere testimoniano un percorso artistico che mette al centro sensibilità e armonia. Elvira Salonia – “Per aver dato voce, attraverso i colori e le forme, alla forza delle emozioni.” Pittrice di fama nazionale e internazionale, ha esposto anche alla Biennale di Venezia.

Cultura

Daniela La Licata – “Per aver reso una libreria un luogo di comunità, accoglienza e impegno civile.” Responsabile della Libreria Flaccavento, spazio di cultura e inclusione sociale.

– “Per aver reso una libreria un luogo di comunità, accoglienza e impegno civile.” Responsabile della Libreria Flaccavento, spazio di cultura e inclusione sociale. Giovannella Massari – “Per aver intrecciato educazione e scrittura come strumenti di crescita culturale.” Insegnante e autrice di testi per l’infanzia, ha promosso progetti culturali e musicali con i bambini.

– “Per aver intrecciato educazione e scrittura come strumenti di crescita culturale.” Insegnante e autrice di testi per l’infanzia, ha promosso progetti culturali e musicali con i bambini. Marinella Tumino – “Per aver trasformato la ricerca e la scrittura in strumenti di memoria e consapevolezza.” Ricercatrice sulla Shoah, autrice di saggi e romanzi riconosciuti a livello internazionale, ha promosso il progetto “Treno della Memoria”.

Lavoro

Chiara Iacono – “Per aver trasformato la dedizione al lavoro in un modello di crescita sociale.” Donna di impegno e professionalità, ha contribuito allo sviluppo economico e sociale della città.

– “Per aver trasformato la dedizione al lavoro in un modello di crescita sociale.” Donna di impegno e professionalità, ha contribuito allo sviluppo economico e sociale della città. Antonella Leggio – “Per aver reso il lavoro testimonianza di dedizione e responsabilità.” Ha coniugato professionalità, impegno civile e capacità di innovazione.

Politica

Giovanna Di Paola – “Per aver reso la politica un luogo di responsabilità e visione.” Eletta nel 1994, ha ricoperto ruoli di rilievo a livello locale e nazionale, promuovendo reti istituzionali e convegni internazionali.

– “Per aver reso la politica un luogo di responsabilità e visione.” Eletta nel 1994, ha ricoperto ruoli di rilievo a livello locale e nazionale, promuovendo reti istituzionali e convegni internazionali. Giuseppina La Rosa – “Per aver reso la politica un impegno al servizio della comunità.” La sua attività politica è stata sempre volta a promuovere diritti e partecipazione.

Spettacolo

Federica Bisegna – “Per aver reso il teatro una casa culturale per la comunità.” Attrice e direttrice artistica, ha creato un forte legame tra arte e territorio.

– “Per aver reso il teatro una casa culturale per la comunità.” Attrice e direttrice artistica, ha creato un forte legame tra arte e territorio. Giada Ruggeri – “Per aver dato voce attraverso il teatro a emozioni e valori universali.” Attrice teatrale, ha portato in scena storie capaci di emozionare e stimolare riflessioni.

Sport

Savita Russo – “Per aver reso lo sport testimonianza di talento, impegno e speranza.” Giovane campionessa di judo con titoli nazionali e internazionali.

– “Per aver reso lo sport testimonianza di talento, impegno e speranza.” Giovane campionessa di judo con titoli nazionali e internazionali. Graziella Schininà – “Per aver trasformato lo sport in un percorso di comunità e valori condivisi.” Figura storica dello sport ragusano, ha formato giovani atleti e promosso la comunità attraverso lo sport.

Volontariato

Rina Tardino – “Per aver fatto del volontariato una missione di umanità e accoglienza.” Presidente A.V.O. Ragusa, attiva dal 1999, ha promosso accoglienza, formazione e servizi volontari durante la pandemia.

– “Per aver fatto del volontariato una missione di umanità e accoglienza.” Presidente A.V.O. Ragusa, attiva dal 1999, ha promosso accoglienza, formazione e servizi volontari durante la pandemia. Marisa Simonelli – “Per aver intrecciato cultura, volontariato e impegno civile a servizio della comunità.” Fondatrice e componente di associazioni culturali e di solidarietà, impegnata nella promozione dei diritti dei malati e nella donazione del sangue.

Un pomeriggio di condivisione e di emozioni che ha offerto alla città un messaggio chiaro: le donne continuano a creare spazio, ogni giorno, con le proprie idee, competenze e visioni.

