Donnalucata: prima domenica d’estate con il nuoto in acque libere

La borgata di Donnalucata si prepara ad accogliere una giornata intensa di tuffi e nuoto in mare in occasione della seconda edizione della Water Sun Openwater. Questo evento, che torna dopo la prima edizione del 2022, rappresenta una tappa di grande importanza nel calendario del Gran Prix Sicilia Openwater 2024.

Programma dell’evento

La manifestazione prevede due gare principali:

Gara di Fondo (5 km): Inizio alle ore 10.00, valida per il 2° Trofeo Water Sun – circuito FIN. Miglio Marino: Inizio alle ore 15.00, valida per il 2° Trofeo Sabir.

Entrambe le gare si svolgeranno su un percorso triangolare con lo stabilimento balneare “Sabir Beach Club” che fungerà da base logistica, ospitando la segreteria gara e i servizi connessi.

L’evento è organizzato dalla Water Sun Comiso, con il presidente Marco Daparo che ha espresso grande entusiasmo per il ritorno della manifestazione a Donnalucata. “Riportiamo a Donnalucata un evento assai rilevante nel panorama regionale, sia per notorietà che per capacità attrattiva. Sono fermamente convinto che la borgata e tutta la fascia costiera sciclitana ne possano beneficiare a livello di immagine,” ha commentato Daparo.

L’evento non solo promuove il nuoto in acque libere, ma si prevede anche che attragga un elevato numero di presenze, contribuendo a dare un forte avvio alla stagione estiva per gli operatori del settore turistico-ricettivo della zona. “Un appuntamento che non capita di vedere spesso nella nostra Provincia; il nuoto in mare sa entusiasmare e coinvolgere, appassionati e non. Una vera e propria vetrina privilegiata per Donnalucata,” ha aggiunto Daparo.

La Water Sun Openwater promette di essere un evento entusiasmante e coinvolgente, che valorizzerà Donnalucata e la fascia costiera sciclitana, offrendo una giornata di sport e divertimento per partecipanti e spettatori. “Puntiamo a valorizzare opportunatamente un incantevole borgo marinaro, affamato di appuntamenti di richiamo come quello che ci apprestiamo a vivere,” ha concluso il presidente della Water Sun Comiso.

