Nuoto: i preagonisti dell’Erea nuovamente sul podio

Si è concluso domenica 7 maggio a Comiso il contest ACSI 2023, in cui hanno preso parte 10 società di diverse province, Ragusa, Siracusa, Catania, Agrigento e Caltanissetta.

Sui blocchi di partenza ben 250 atleti dai 5 ai 17 anni, si sono dati battaglia nei diversi stili nelle distanze di 25 e 50 metri, riuscendo a creare un’atmosfera competitività ma allo stesso tempo allegra.

La polisportiva Erea raggiunge il secondo posto nella classifica di società grazie ai piazzamenti dei suoi atleti che hanno ottenuto diverse medaglie, elenco di seguito:



Tidona Linda, Bellina Giorgia, Occhipinti Beatrice, Cilia Beatrice, Sgarioto Andrea, Pedalino Enrico, Barbuto Davide, Gambino Gaia, Bella Marika, Schembari Giovanni, Bandiera Matteo, Lissandrello Simone, Alescio Stefano, Farruggio Giuseppe, Medici Mariavittoria, Cullemi Guglielmo, Gambino Laura, Cappello Michela, Scala Giulia, Lo Monaco Miriam, Giorgio Martina, Corigliano Roberta, Tumino Lavinia, Gurrieri Viola, Rubino Flavio, Angelica Anita, Leggio Silvia, Migliorisi Aurora, Tasca Andrea, Basso Carlotta, Guccione Gabriele, Burrafato Flavio, Licco Emanuele, Rubino Edoardo, Sampieri Giovanni, La Spina Giulia, Basso Roberto.



L’ allenatore Tuttolomondo si reputa soddisfatto del traguardo raggiunto:

nonostante le difficoltà di questa stagione, siamo riusciti a mantenere l’entusiasmo nei ragazzi e a non fargli perdere la voglia di nuotare, per questo devo ringraziare tutti gli atleti e le loro famiglie per i sacrifici fatti e i collaboratori che mi hanno accompagnato in questo anno, Davide Digrandi, Luigi Munda e Emilio Pierangelo.

Sperando in una stagione migliore il prossimo anno, do l’appuntamento per tutti gli atleti dell’Erea a Modica giorno 21 Maggio per l’ultima gara della stagione, dove lo staff dell’Erea sta organizzando in collaborazione con il Vitality di Modica il II trofeo di Primavera.