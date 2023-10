Giampiero Brugaletta: nuotatore di fondo in mare sul podio di più gare

Il sindaco Peppe Cassì e l’assessore allo Sport Simone Digrandi hanno ricevuto, a Palazzo di Città, il nuotatore ragusano Giampiero Brugaletta.

“Al di là della fatica, che deve essere immane, – ha commentato il primo cittadino – Giampiero Brugaletta della Polisportiva Club Erea ha avuto il piacere di nuotare in alcuni dei mari più belli di Sicilia: Favignana, Egadi, Palermo, Mondello, Cefalù, Milazzo, Plemmirio, Avola, per citarne solo alcuni.

Un piacere reso ancora più grande dai risultati, visto che al Grand Prix Sicilia Openwater il nostro nuotatore di fondo in mare ha ottenuto: 2^ posto assoluto nello sprint (fino a 2 km), 2^ posto assoluto nel fondo (dai 4 ai 10 km), 1^ posto di categoria (40-45 anni).

E per non farsi mancare nulla, anche un 2^ posto di categoria alla Oceanman, competizione in acque libere di livello mondiale che si è recentemente svolta a Palermo. Congratulazioni!”