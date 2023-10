Riapre la piscina comunale di Modica: ecco quando. Conclusa la riqualificazione

Il momento tanto atteso da tantissimi sportivi è finalmente arrivato. Lunedi 9 ottobre riapre la Piscina Comunale di Modica. Ad annunciarlo è il CEO del Gruppo Vitality, Andrea Ascenzo, che di concerto con l’Amministrazione comunale, ha pianificato la ripresa dell’attività compatibilmente con le tempistiche inerenti i lavori di miglioria ed efficentamento energetico cui la struttura di Via Sacro cuore sarà sottoposta.

“Mi scuso con tutti i clubber – dichiara Ascenzo – per questo piccolo ritardo rispetto al normale cronoprogramma di riapertura settembrina. Tale ritardo non è da imputare a nessuno ma è semplicemente dovuto ai sopralluoghi dei tecnici nei locali della piscina in vista dell’imminente inizio dei lavori che comunque non disturberanno il normale svolgimento dell’attività sportiva. Abbiamo ricevuto in queste settimane tantissime richieste da parte delle persone che fanno della piscina parte fondamentale della loro vita, sia per motivi sportivi che di salute o anche di svago.

Ci è dispiaciuto moltissimo non poter aprire prima le porte ma ora posso assicurare che siamo più carichi che mai, pronti ad accoglierli con il solito entusiasmo. Da subito partiranno tutti i corsi con alcune importanti novità e tante riconferme rispetto al palinsesto degli anni passati.Desidero ringraziare l’Amministrazione Comunale che si è impegnata per far sì che si potesse riaprire già ad inizio ottobre senza dover attendere la fine dei lavori”.