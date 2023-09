La piscina comunale di Ragusa riapre il 14 settembre. E sarà gratis per una settimana. I dettagli

Dopo un lungo periodo di chiusura dovuto a lavori di ristrutturazione e miglioramento, la tanto attesa riapertura della Piscina Comunale di Ragusa è stata annunciata dal sindaco, Peppe Cassì. Il giorno stabilito per il grande evento è giovedì 14 settembre, con le porte che si schiuderanno ufficialmente alle 10:30 del mattino.

La buona notizia non finisce qui. Il sindaco Cassì ha anche annunciato che per una settimana si otrà accedere gratuitamente: “Abbiamo previsto inoltre che fino a sabato 23 il suo utilizzo, riservato per queste prime giornate esclusivamente al nuoto libero, sarà gratuito, consentendo così alla città di rimpadronirsi di un impianto a lungo atteso.” Un gesto dell’amministrazione a risarcire l’utenza per i disagi subiti durante la chiusura temporanea dell’impianto.

La Piscina Comunale era stata chiusa a seguito di problemi strutturali, in particolare la caduta di calcinacci dal soffitto. Questo ha richiesto l’avvio immediato di procedure di aggiudicazione dei lavori urgenti e operazioni di messa in sicurezza. Parallelamente, si è intrapreso un importante intervento di efficientamento energetico per modernizzare l’impianto.

Questo doppio intervento, coordinato dal settore Lavori Pubblici, ha visto il contributo della Regione di 1.290.000 € per l’efficientamento energetico, cui si sono aggiunte ulteriori risorse dal bilancio comunale per 170.000 €. Inoltre, sono stati destinati 170.000 € per interventi esterni che non interferiranno con l’uso normale della struttura. Il risultato di questo sforzo è una piscina più sicura, moderna ed efficiente.

Un passo fondamentale è stato anche l’affidamento della gestione a un operatore privato attraverso una procedura pubblica, il che permetterà all’Ente e alla comunità di risparmiare notevolmente. Secondo il sindaco Cassì, “Bastano pochi dati per dare un’idea: nel 2019 (anno pre Covid) tenere aperta per 10 mesi la Piscina Comunale è costato al Comune circa 314.000€. Da ora in avanti il costo pubblico calerà a 74.000€, e la piscina rimarrà aperta più a lungo, anche d’estate.”

L’assessore allo Sport, Simone Digrandi, ha fornito ulteriori dettagli sugli orari di apertura della piscina. Sarà accessibile al pubblico tutti i giorni, esclusi i giorni domenicali. Gli orari saranno i seguenti: lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9:30 alle ore 21:00; martedì e giovedì dalle ore 12:00 alle ore 21:00; sabato dalle ore 10:00 alle ore 18:00.

Per ulteriori informazioni e prenotazioni per il nuoto libero, è possibile contattare il numero telefonico 3282547783 tramite messaggio WhatsApp.