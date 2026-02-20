Donna precipita per 16 metri in un dirupo: salvata all’alba nella pineta di Calaforno

Precipita in un dirupo nella pineta di Calaforno, ma per fortuna è stata salvata. Alle prime luci dell’alba di oggi, intorno alle 6.00, la squadra operativa della sede centrale dei Vigili del Fuoco di Ragusa è intervenuta in prossimità della pineta di Calaforno, nel territorio di Monterosso Almo, per il recupero di una donna precipitata in un dirupo per circa 16 metri.

La signora, nata nel 1981 a Ragusa e residente a Monterosso, sarebbe scivolata per cause ancora in corso di accertamento dal bordo strada, finendo in una zona impervia e particolarmente difficile da raggiungere.

L’allarme e l’intervento dei soccorsi

A dare l’allarme è stato il compagno della donna che, non vedendola rientrare, ha immediatamente richiesto l’intervento dei soccorsi. Sul posto è giunta la squadra dei Vigili del Fuoco con il personale SAF (Speleo Alpino Fluviale), specializzato in operazioni di recupero in ambienti ostili.

I soccorritori si sono calati nel dirupo utilizzando tecniche speleo-alpinistiche e, con l’ausilio della speciale barella TOBOGA, hanno immobilizzato e recuperato la malcapitata in sicurezza. L’operazione si è svolta in condizioni complesse, tra vegetazione fitta e terreno scosceso.

Una volta riportata in superficie, la donna è stata affidata alle cure del personale sanitario del 118, giunto sul posto con ambulanza medicalizzata. Dopo le prime cure, è stata stabilizzata e trasferita per ulteriori accertamenti.

Indagini in corso

Presenti sul luogo anche i Carabinieri della stazione di Monterosso Almo, che stanno effettuando gli accertamenti necessari per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto.

