Donna aggredita dal compagno ad Ispica: portata in ospedale non è in pericolo di vita

È stata ricoverata in codice rosso all’ospedale di Modica, ma fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita la donna ispicese di circa cinquant’anni rimasta gravemente ferita questa mattina a Ispica al termine di una violenta aggressione.

Secondo le prime informazioni, la donna sarebbe stata colpita dal compagno, un uomo di nazionalità tunisina. Le sue condizioni sono apparse subito serie, tanto da richiedere il trasporto urgente al pronto soccorso dell’ospedale Maggiore di Modica, dove è stata presa in carico dai sanitari.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato, che hanno avviato immediatamente le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti. Gli inquirenti stanno lavorando per chiarire le circostanze dell’episodio, verificare eventuali precedenti segnalazioni e comprendere il contesto in cui si sarebbe consumata l’aggressione. Non si esclude alcuna ipotesi, mentre vengono raccolte testimonianze e ulteriori elementi utili alle indagini.

La vicenda riaccende l’attenzione sul tema della violenza domestica, fenomeno che continua a richiedere vigilanza, prevenzione e interventi tempestivi a tutela delle vittime.

