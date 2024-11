Don Fortunato di Noto a Scicli per parlare di disagio giovanile

Il fondatore dell’Associazione Meter sarà nella chiesa di San Giovanni il prossimo 4 dicembre per un incontro che avrà inizio alle 19,30. Ad invitarlo a Scicli la comunità “Eccomi” con Marilena Tasca in prima linea da anni impegnata nel cammino di formazione e di aiuto di giovani e meno giovani e che ha scelto come claim “il mondo dei giovani oggi, mio figlio, tuo figlio, suo figlio… I nostri figli”. Don Fortunato di Noto parlerà di disagio giovanile: argomento quanto mai importante, fondamentale nella società di oggi con i giovani che rischiano di cadere nel baratro del disorientamento.

Che il tema sia di grande importanza lo si vede dal post dell’Istituto di Istruzione superiore “Quintino Cataudella” che plaude all’iniziativa. “Eccomi” per i giovani è “un’occasione importante per riflettere tutti insieme sui problemi che sempre più affliggono i giovani fino al punto da sfociare in vere e proprie situazioni di disagio e sofferenza – viene scritto dalla scuola – nel ringraziare la comunità ‘Eccomi’ per la grande sensibilità ed attenzione verso un tema troppo sottaciuto, saremo presenti come scuola nel condividere questo momento con Don Fortunato di Noto e con tutti coloro che certamente daranno un contributo rilevante all’evento”.

