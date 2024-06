Docce a pagamento e concessione delle zone blu: il consiglio comunale di Santa Croce approva

Il Consiglio comunale di Santa Croce ha approvato diverse novità in vista della stagione estiva, tra cui la concessione delle zone blu e l’introduzione di docce con gettoniera. Inoltre, per i residenti è stato introdotto un abbonamento mensile di 30 euro, che consentirà anche la sosta negli stalli a pagamento.

Il disciplinare per le docce a gettoni, dunque, è stato approvato e da oggi sarà messo a bando di gara. Le proposte delle tariffe sono sostanzialmente uguali a quelle già proposte lo scorso anno: 20 centensimi per 30 secondi di erogazione di acqua. In tutto il territorio costiero di Santa Croce, si trovano 38 docce.

Altri interventi in vista della stagione estiva

Il sindaco Peppe Dimartino ha dichiarato: “Stiamo programmando l’estate da tempo e i risultati, come la pulizia delle spiagge, il rafforzamento dei mezzi e delle risorse per l’igiene urbana, ma anche il montaggio degli accessi e delle passerelle”.

In aggiunta, il Consiglio ha approvato le proroghe delle concessioni cimiteriali e le variazioni di bilancio, che consentiranno di realizzare interventi importanti come l’asfaltatura del collegamento Santa Croce-Punta Braccetto.

