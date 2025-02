Divieto uso acqua potabile dal serbatoio di Scicli

A seguito delle abbondanti piogge dell’8 e 9 febbraio scorso, alcune falde che alimentano l’acquedotto di Scicli si sono intorbidite, compromettendo temporaneamente la qualità dell’acqua distribuita in alcune zone della città.

Per questo motivo, il sindaco ha firmato oggi un’ordinanza con cui vieta l’uso a fini potabili delle acque provenienti dal serbatoio San Matteo. Tale provvedimento riguarda i residenti e le attività situate nei seguenti quartieri e aree della città: Jungi, viale I Maggio, via Bixio, quartiere Santa Maria La Nova, quartiere San Nicolò, quartieri San Giuseppe e Villa, nonché contrada Genovese e le vie limitrofe.

L’ordinanza resterà in vigore fino a nuova comunicazione e fino a quando le analisi dell’acqua non confermeranno il ripristino della potabilità. L’amministrazione comunale ha già attivato le necessarie verifiche e sta monitorando la situazione in collaborazione con gli enti preposti.

Si invitano i cittadini a utilizzare acqua in bottiglia o proveniente da fonti alternative sicure per il consumo umano e per la preparazione degli alimenti. Per qualsiasi informazione o aggiornamento, la popolazione può consultare il sito ufficiale del Comune di Scicli o contattare gli uffici competenti.

L’amministrazione assicura che sta lavorando per risolvere la problematica nel più breve tempo possibile e ringrazia i cittadini per la collaborazione.

© Riproduzione riservata