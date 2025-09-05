Disfagia, vertigini, voce: a Comiso il nuovo servizio di riabilitazione

Dal 10 settembre 2025 l’Ospedale “Regina Margherita” di Comiso diventa punto di riferimento per la riabilitazione fono-neuro-audio-vestibolare in provincia di Ragusa. L’ASP di Ragusa attiva infatti un nuovo Servizio Multidisciplinare all’avanguardia, pensato per affrontare con competenza e in modo integrato alcune delle problematiche più trascurate ma impattanti per la salute quotidiana: disfagia, alterazioni della voce e disturbi dell’equilibrio.

Problemi che, se sottovalutati, possono compromettere gravemente autonomia, nutrizione e comunicazione, soprattutto negli anziani, nei pazienti neurologici e in chi ha subito interventi chirurgici o traumi.

Un ambulatorio, tre specialità: deglutologia, vocologia e vestibologia

Il nuovo servizio si articola in tre aree di intervento: deglutologia, per la diagnosi e il trattamento della disfagia, ovvero la difficoltà a deglutire, spesso causa di malnutrizione, disidratazione e persino infezioni respiratorie; vocologia, rivolta a chi soffre di disturbi vocali, anche per cause lavorative o post-operatorie; vestibologia, per la gestione di vertigini e instabilità, sintomi legati al sistema vestibolare.

Un’eccellenza sanitaria per la Sicilia sud-orientale

Secondo la direttrice sanitaria Sara Lanza, si tratta di un modello innovativo ancora poco diffuso in Sicilia, che punta a un’assistenza centrata sul paziente e su bisogni complessi, soprattutto in caso di patologie croniche o disabilità.

Il nuovo ambulatorio non è che il primo passo: l’ASP ha già annunciato che un secondo centro sarà presto attivato all’ospedale “Maggiore-Baglieri” di Modica, per ampliare l’accesso alle cure e abbattere le liste d’attesa.

© Riproduzione riservata