Disegno Tecnico, la scuola S. Marta – E. Ciaceri di Modica debutta e vince: premiati cinque studenti

Si è concluso con un trionfo il primo anno di partecipazione della scuola S. Marta – E. Ciaceri di Modica alla fase provinciale del Campionato Nazionale di Disegno Tecnico, giunto alla sua 10ª edizione. La cerimonia di premiazione si è tenuta presso l’Istituto Comprensivo “Crispi Vetri” di Ragusa e ha visto brillare, tra i partecipanti, l’alunno Paolo Guarino, della classe 1H, che ha conquistato un meritatissimo secondo posto.

Tutti i premiati

Insieme a Guarino, sono stati premiati anche altri validi concorrenti dell’Istituto: Aurora Belluardo e Piero Schembari (1H), Francesco Blandino e Tommaso Bruno (1B), applauditi durante la cerimonia dal prof. Giovanni Gugliotta, referente del progetto. Grande soddisfazione anche per i docenti di Tecnologia, prof. Divita e prof. Gugliotta, che hanno guidato con passione e competenza i ragazzi in questo percorso, e per la Dirigente Scolastica, prof.ssa Grazia Basile, che ha sostenuto con convinzione l’iniziativa.

