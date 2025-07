Discoteca senza pensieri: arriva il bus notturno per il Koala Maxi da Ragusa, Marina e Ibla

Muoversi in sicurezza per divertirsi senza rischi. È questo il cuore del nuovo servizio di trasporto pubblico notturno presentato dall’assessore alla Mobilità del Comune di Ragusa, Giovanni Gurrieri, che annuncia l’attivazione – da venerdì 18 luglio – del collegamento serale verso il Koala Maxi, storica discoteca del litorale ibleo.

Il servizio, pensato per giovani e non solo, punta a garantire spostamenti comodi e sicuri da Ragusa e Marina fino alla discoteca, e ritorno. Un modo concreto per prevenire incidenti stradali, soprattutto nelle ore notturne, e offrire un’alternativa sostenibile all’uso dell’auto dopo una serata in pista.

Gli orari

Andata: 22.50 da Ragusa Ibla (Largo Ottaviano), 23.00 da Piazza Zama (Ragusa alta), 23.25 da via Brin (Marina di Ragusa), 23.30 arrivo previsto al Koala Maxi.

Ritorno: 2.50 partenza dal Koala Maxi, 3.00 arrivo a Marina (via Brin), 3.25 Piazza Zama, 3.30 Ragusa Ibla.

I costi sono accessibili: €2,90 a tratta da Ragusa e Ragusa Ibla, €1,90 da Marina di Ragusa.

L’iniziativa rappresenta un passo importante per promuovere una movida più consapevole e per educare alla mobilità responsabile, soprattutto durante i weekend estivi, quando il traffico e il consumo di alcolici aumentano esponenzialmente.

